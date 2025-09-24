Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas briefingu z dziennikarzami usłyszał pytanie o jego relacje z Radosławem Sikorskim. Przed wylotem do Nowego Jorku na uroczystą 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do zgrzytu pomiędzy MSZ, a Pałacem Prezydenckim.

Nawrocki i Sikorski reprezentują Polskę podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W mediach społecznościowych nie brakowało zdjęć ukazujących obydwóch polityków z uśmiechem rozmawiających ze sobą. Wcześniej doszło do konfliktu pomiędzy MSZ i Pałacem Prezydenckim o wspólny samolot do USA.

Podczas briefingu z dziennikarzami Karol Nawrocki usłyszał pytanie o jego prawdziwe relacje z Sikorskim. „W wewnętrznej polityce wiele różni dzisiaj prezydenta Polski i polski rząd, natomiast odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego” – powiedział prezydent.

„Zapewniam państwa, że żaden z prezydentów, z którymi spotykałem się na ONZ, nie patrzy na to, co tutaj się dzieje przez pryzmat wewnętrznej polityki w Polsce. Niesienie tej propaństwowej klasy realizowania polskich zadań na agendzie ONZ jest wspólnym, propaństwowym obowiązkiem i prezydenta Polski, i ministra spraw zagranicznych. Tak powinno zostać i tak powinno być zawsze” – oświadczył Nawrocki.

„Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę. Swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje, natomiast tutaj chcieliśmy, aby Polska mówiła jednym głosem, nawet jeśli w różnych emocjach. Na arenie międzynarodowej chcieliśmy godnie reprezentować Polskę i z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć” – powiedział Nawrocki.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl