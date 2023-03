Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP, zamieścił zdjęcie ze swojego osiedlowego sklepu. – Chyba się przestraszyli – napisał prezenter.

Wpis Ziemca to pokłosie jego wcześniejszego tweeta. Dziennikarz informował wówczas o wysokich cenach papryki w jednym ze sklepów. – To jest już przesada! A jest to zwykły sklep… – napisał.

Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, że kilogram papryki w sklepie na osiedlu Ziemca kosztuje niemal 36 złotych. Więcej na ten temat pisaliśmy W TYM MIEJSCU.

To jest już przesada! A jest to zwykły sklep… pic.twitter.com/3ZcAC9WKve — Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) February 25, 2023

Krzysztof Ziemiec: chyba się przestraszyli

Teraz Krzysztof Ziemiec zamieścił kolejny wpis na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Ponownie odwiedził sklep na swoim osiedlu i ponownie spojrzał na cenę za kilogram papryki. Tym razem była już jednak dużo niższa.

– Gamechanger. Historia dzieje się na naszych oczach. Po lewej 24 lutego a po prawej 22 marca. Ten sam sklep oczywiście. Osiedlowy. Chyba się przestraszyli IRCh-y – napisał Krzysztof Ziemiec komentując dwie załączone fotografie.

❗Gamechanger❗ historia dzieje się na naszych oczach. Po lewej 24 lutego a po prawej 22 marca 😀👍 Ten sam sklep oczywiście. Osiedlowy.

Chyba się przestraszyli IRCh-y 🤣 pic.twitter.com/YrCPXuOXO7 — Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) March 22, 2023

