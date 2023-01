Gen. Bogusław Pacek na antenie Polsat News w dość niepokojący sposób ocenił przebieg wojny na Ukrainie. W ocenie polskiego wojskowego, Rosjanie przygotowują się do bardzo silnego ataku. Od tego może zależeć rozstrzygnięcie konfliktu.

Gen. Pacek pozytywnie ocenia niedawną decyzję o przekazaniu Ukrainie wyrzutni Patriot. „Dostarczenie do Ukrainy systemów Patriot to realna zmiana” – zaznaczył wojskowy. „Jest to właściwa reakcja, po właściwej ocenie” – podkreślił.

Generał obawia się, że Rosjanie tak łatwo się nie poddadzą. „Armia rosyjska przeprowadza szybkie zbrojenia i naprawy. To może wskazywać, że szykuje się do ofensywy” – ocenił gen. Pacek. Stwierdził, że solidarna odpowiedź całej grupy państw NATO, które wspierają Ukrainę, może pomóc w odparciu ataku.

„Wysyłane czołgi, wyrzutnie i inny wojskowy sprzęt jest bardzo dobrze dopasowany do tego, czego obecnie brakuje w Ukrainie. Pośpieszono z pomocą, bo niedługo może być tam bardzo ciężko” – powiedział wojskowy.

Gen. Pacek obawia się, że Rosjanie jeszcze mogą zaskoczyć. „Ta wojna jeszcze się nie skoczyła. Optymizm w mediach jest przesadzony. Rosja szykuje się do bardzo silnego ataku” – powiedział.

Źr. Polsat News