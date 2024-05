Zgromadzenie Ogólne poparło Palestynę jako kandydata na pełnoprawnego członka ONZ. Decyzja Polski w tej sprawie była przełomowa.

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego nie stanowi jeszcze zatwierdzenia członkostwa Palestyny w ONZ, aczkolwiek otwiera jej drogę do akcesji. Jest to więc bardzo ważny krok w całym procesie dołączenia do struktur. W najbliższym czasie sprawa zostanie skierowana do Rady Bezpieczeństwa, a następnie ponownie trafi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Swoją cegiełkę do tego procesu dołożyła również Polska. – Polska za rezolucją ONZ w sprawie członkostwa Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych – napisał w serwisie „X” Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych. – Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję. Za głosowały 143 państwa, przeciw było dziewięć. 25 się wstrzymało. Przeciwko między innymi Stany Zjednoczone, Izrael czy Czechy – dodał.

Decyzję Polski odnotował także Wojciech Szewko, specjalista od spraw bliskowschodnich. – Polska w ONZ głosowała za Palestyną – napisał na swoim profilu społecznościowym.

Decyzję Polski na forum ONZ argumentował ambasador naszego kraju przy organizacji – Krzysztof Szczerski. Podkreślał on, że Polska opowiada się za procesem dyplomatycznym prowadzącym do rozwiązania dwupaństwowego na rzecz trwałego pokoju i bezpieczeństwa.

Ambasador @KSzczerski w imieniu Polski głosuje za rezolucją ONZ w sprawie członkostwa Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska opowiada się za procesem dyplomatycznym prowadzącym do rozwiązania dwupaństwowego na rzecz trwałego pokoju i bezpieczeństwa.@RMF24pl pic.twitter.com/ohN8QKrYg2 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 10, 2024

Cała sprawa wywołała sprzeciw Izraela. – Przyznanie Palestyńczykom pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych byłoby nagrodą dla Hamasu za zamordowanie, zgwałcenie i porwanie ponad tysiąca Izraelczyków 7 października. To jedynie wzmocni pozycję Iranu i Hamasu w destabilizacji regionu – piszą władze tego kraju w swoim oświadczeniu.

