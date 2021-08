W środę władze Porozumienia podjęły decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Niedługo później Jarosław Gowin w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ujawnił kulisy ostatnich rozgrywek politycznych w obozie władzy.

„Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienie Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą koło parlamentarne” – poinformował rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek w mediach społecznościowych.

Kilkanaście minut później w serwisie „Rzeczpospolitej” opublikowano rozmowę z byłym wicepremierem. „My dzisiaj tylko formalnie postawiliśmy kropkę nad i” – mówił Gowin komentując dzisiejszą decyzję władz Porozumienia. Dodał, że rozpad koalicji na stopniu centralnym nie oznacza automatycznie zerwania współpracy w samorządach.

Gowin wskazał, że w ostatnim czasie główną osią spory stały się przepisy podatkowe w Polskim Ładzie. „PiS zaproponował drastyczną podwyżkę podatków. W tej sprawie byłem przez ostatnie miesiące w stałych konsultacjach ze środowiskami pracodawców i pracowników. Będę te konsultacje kontynuował. Te podatki nie mogą wejść w życie w takim kształcie, bo będzie to wielki cios w polską gospodarkę i wielki cios w zamożność polskiego społeczeństwa” – przekonuje.

Gowin uderza w Kaczyńskiego

Polityk ocenił, że nie spodziewa się wyborów w tym roku. „Nie widzę takiego scenariusza, który miałby doprowadzić do przyspieszonych wyborów jesienią. A jeżeli chodzi o wiosnę przyszłego roku, ewentualnie lato, to dzisiaj jest za wcześnie na to, by cokolwiek prognozować. Chociaż na pewno ta większość rządowa, o ile zostanie utrzymana przez transfery pojedynczych posłów z różnych ugrupowań, to będzie większość chybotliwa” – zauważył.

Poseł przyznał, że nie czuł się zaskoczony dymisją. Winą obarczył prezesa PiS. „Wielokrotnie mówiłem, od lutego, kiedy rozpoczęła się taka akcja obliczona na wewnętrzną dezintegrację Porozumienia. Akcja inspirowana, teraz już mogę to powiedzieć całkiem otwarcie, przez Jarosława Kaczyńskiego. Więc od wielu miesięcy powtarzałem, że jesteśmy obiektem brutalnego ataku, że jesteśmy wypychani z koalicji rządowej” – mówił Gowin.

Źr. rp.pl