Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę – poinformował oficjalnie rzecznik tej formacji Jan Strzeżek. Taki ruch jeszcze wczoraj zapowiadał Jarosław Gowin po tym, jak otrzymał dymisję z funkcji rządowych. W środę zarząd partii potwierdził tę decyzję.

Strzeżek poinformował w mediach społecznościowych, że władze partii podjęły ostateczną decyzję. Na jej mocy Porozumienie opuści szeregi Zjednoczonej Prawicy i utworzy własne osobne koło parlamentarne.

Porozumienie poza Zjednoczoną Prawicą

„Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienie Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą koło parlamentarne” – poinformował Strzeżek w mediach społecznościowych.

Dotąd w klubie Prawa i Sprawiedliwości zasiadało 11 polityków Porozumienia. Oprócz samego Jarosława Gowina byli to: wiceszef MON Marcin Ociepa, wiceministrowie w resorcie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, wiceszef resortu edukacji Wojciech Murdzek, rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.

Gowin zdymisjonowany

We wtorek wieczorem Muller poinformował, że zapadła ostateczna decyzja. „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu.

Jak się okazuje dymisja Gowina nie oznacza rozbicia Zjednoczonej Prawicy. „Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, który jest zapisany w #PolskiŁad, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania wspólnej pracy” – mówił Mueller.

