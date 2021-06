Jeszcze w niedzielę późnym wieczorem Jarosław Gowin odniósł się na Twitterze do porażki kandydatki PiS w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Lider Porozumienia bardzo mocno uderzył w rząd. Zarzucił kierownictwu PiS, że swoją polityką prowadzi do wygranej opozycji w wyborach.

Wybory prezydenckie w Rzeszowie rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Ponad 45 tysięcy głosów, co przełożyło się na 56,51 proc. poparcia, zdobył Konrad Fijołek, były współpracownik Tadeusza Ferenca, a także wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa. To właśnie on będzie teraz rządził miastem. Przed wyborami uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy.

Czytaj także: Kaczyński i Kukiz ogłosili porozumienie programowe. „Podejmiemy ryzyko”

Fijołek zdeklasował pozostałych kandydatów. Jak podała Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowie, popierana przez PiS Ewa Leniart, która zajęła drugie miejsce, zdobyła niecałe 19 tysięcy głosów. Marcin Warchoł uzyskał ponad 8,5 tysiąca głosów a Grzegorz Braun z Konfederacji miał ich ponad 7 tysięcy. Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 54 proc.

Gowin uderza w PiS

Późnym wieczorem w niedzielę wyniki wyborów skomentował Jarosław Gowin. Wicepremier bardzo krytycznie podsumował politykę prowadzoną przez… jego koalicjantów z PiS. Oskarżył ich, że „torują drogę” do przejęcia władzy przez opozycję.

„Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję” – napisał na swoim profilu na Twitterze Jarosław Gowin.

Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów to utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) June 13, 2021

Czytaj także: Bosak: „Służby są wykorzystywane do inwigilowania polityków”

Źr. twitter; wmeritum.pl