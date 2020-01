Szymon Hołownia startuje w zbliżających się wyborach prezydenckich. Już jakiś czas temu informował, że powołał specjalny sztab, ale większość jego składu owiana była tajemnicą. Teraz były prezenter TVN postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentował jedno nazwisko.

Hołownia ujawnił tożsamość jednego ze swoich doradców za pośrednictwem profilu na Facebooku. „Najczęściej zadawane pytanie na mój temat: kto stoi za Szymonem Hołownią? Odpowiadam. Jest nas wielu. Dziś przedstawiam Wam Piotra Kuczyńskiego.” – napisał.

„O pieniądzach, budżetach i finansach wie on wszystko.” – zachwala Hołownia swojego współpracownika. „Państwo solidarnego dobrobytu, stabilnych warunków dla gospodarki, mądrego zarządzania wspólną kasą tak, by nie przejeść wszystkiego dziś i zostawić coś dla naszych dzieci – koordynowany przez niego zespół moich doradców gospodarczych dowiedzie, że to może się wreszcie stać, że to może się udać.” – dodał.

Prezenter TVN zapowiedział, że „kolejne karty” odsłoni w przyszłym tygodniu. Dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia ogłosił 8 grudnia w Gdańsku, że zamierza kandydować na urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach.

