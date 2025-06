Szymon Hołownia zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Nawiązał w nim do rozpadu Trzeciej Drogi.

– „Trzecia Droga” to był znakomity koncept na swój czas. Na czas przed wyborami w 2023., gdy wszyscy chcieliśmy zrobić wszystko, by PiS – zepsuty do szpiku nadmiarem władzy – nie miał jej przez kolejne 4 lata, w czasie których zrobiłby z Polski Węgry – napisał Hołownia we wstępie długiego wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Hołownia twierdzi, że wspólnie z liderami PSL umawiali się na serię czterech wyborów. Później strony miały zastanowić się nad dalszym konceptem – Mieliśmy z Władkiem uzgodniony parę dni temu plan, że decyzję która dojrzewała w obu naszych partiach od dawna, wykomunikujemy ładniej, ale ktoś (nie z nas dwóch) postanowił zabłysnąć w mediach wcześniej, więc trzeba było powiedzieć to dziś. Trzecia Droga była konceptem nie tylko wyborów, ale tych konkretnych wyborów. Za nami 1.5 roku, w trakcie którego w polityce zmieniła się epoka. W jak innym świecie żyjemy pokazała nam kampania prezydencka. Braun. Katarynka Mentzena. Stanowski. Social media na sterydach. Debatowe MMA. Ludzie – zmęczeni potężnymi kryzysami wewnątrz i na zewnątrz. Oczekujący dużo więcej pracy z ich obawami, przekonywania dowodami, poczucia bezpieczeństwa, a zarazem wolności – napisał.

– Przed nami 2.5 roku bez wyborów. By wygrać w 2027, w kompletnie innym świecie, trzeba więc sięgnąć po inne narzędzia. Budowanie swojej tożsamości, podciąganie taborów. To można zrobić tylko mając pełną kontrolę nad sterami swojej łódki. Jak taktycznie wystartujemy w 2027? Zobaczymy za 2 lata. Dziś najważniejsze, żeby każdy z nas walczył ile sił o realizację zobowiązań swoich, i 12 Gwarancji Trzeciej Drogi – twierdzi Hołownia.

Lider Polski 2050 podziękował „przyjaciołom z PSL”. Dodał też, że nie może doczekać się działań w nowym formacie. – Mam dziś dla naszych przyjaciół z PSL przede wszystkim „dziękuję” za ten kawałek wspólnej, bliskiej drogi. Szczególne podziękowania mam dla Władka Kosiniaka – Kamysza, który dowiódł, że w polityce, podobnie jak w telewizji, najtrudniej jest stworzyć duet, ale jest to jednak możliwe. A dzięki Trzeciej Drodze, choć to też podobno w polityce niemożliwe, zostaliśmy przyjaciółmi. Trzymamy kciuki za naszych sojuszników z Ruchu Ludowego, życzymy im jak najlepiej, i nie możemy się doczekać wspólnych działań w nowym formacie. Powodzenia Koleżanki i Koledzy! Pamiętajcie, że macie w nas przyjaciół – zakończył.

