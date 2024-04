Popularny polski jasnowidz Krzysztof Jackowski od pewnego mówił o swoich przewidywaniach odnośnie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teraz w rozmowie z „Super Expressem” ostrzegł przed tym, w co ten konflikt może się rozwinąć.

Jasnowidz Jackowski w rozmowie z „SE” przypomniał swoje wcześniejsze wizje, w których zapowiadał eskalację na Bliskim Wschodzie. W jego ocenie może dojść nawet do tego, że sytuacja rozwinie się w bardzo złym kierunku.

„Jeżeli władcy tego świata, którzy decydują o wojnie i pokoju, nie dogadają się, a nic na to nie wskazuje, że chcą się dogadać, to ta wojna na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały świat. Coś takiego się stanie, że ona wymknie się spod kontroli. I można mówić wtedy o III wojnie światowej, ponieważ to nie będzie wojna lokalna” – mówi Jackowski w rozmowie z „SE”.

Po ograniczonym ataku Iranu na Izrael, wiele zależy teraz od tego, czy dojdzie do odpowiedzi Izraela.

„Wspominałem wcześniej, że na świecie będą dwie wojny: duża i mała. Jedna z nich ma miejsce w Ukrainie. Tą drugą widziałem na Bliskim Wschodzie, a ona już trwa” – mówi Jackowski.

