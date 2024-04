Sobotni atak Iranu na Izrael spowodował obawy przed wybuchem wielkiego konfliktu. Dr Wojciech Szewko na antenie Polsat News starał się łagodzić te obawy, jednak nie wykluczył nawet najgorszego scenariusza.

Szewko odniósł się do obaw przed wybuchem III wojny światowej. „To zdecydowanie przesada, wszyscy spodziewali się, że ten odwet nastąpi w sposób symboliczny i taki miał charakter” – powiedział ekspert. Zastrzegł jednak, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od tego, czy USA powstrzymają Izrael przed dalszą eskalacją.

„Amerykanie twierdzą, że większość rakiet to oni zestrzelili po drodze nad terytorium Syrii, Zatoki, Jordanii. Iran pokazał, że może, ale z pewnością nie chce dalej eskalować” – tłumaczy Szewko. Zauważył, że w przypadku eskalacji Iran mógłby zablokować cieśninę Ormuz, którą odbywa się cały transport ropy naftowej. „Amerykanie z pewnością nie chcą takiej wolny i podkreślają, że nie chcą się w nią angażować” – przekonuje ekspert.

Szewko zwrócił jednak uwagę, że premier Izraela Benjamin Netanjahu może dążyć do eskalacji. Jak wyjaśnia ekspert, izraelski przywódca póki prowadzi konflikt, to utrzymuje się u władzy. Gdy straci stanowisko, musi się liczyć nawet z możliwością kary więzienia. „On wie, że jeżeli przestanie być premierem to trafi do więzienia” – mówił Szewko.

Nie można jednak wykluczyć eskalacji prowadzącej do nawet do wielkiego konfliktu. „Nie wiemy, ile rakiet posiada Iran, jakie są zdolności Izraela do skutecznej obrony przed wojną totalną. Może w najgorszym scenariuszu dojść do bardzo poważnego uszkodzenia, jeśli nie zniszczenia miast izraelskich i instalacji. Mówię o takiej wojnie, w która zaangażuje się też Hezbollah, gdzie wystrzeli dziesiątki tysięcy rakiet” – powiedział Szewko.

„Izrael nie ma takiej liczby antyrakiet, żeby się bronić przed długotrwałym atakiem rakietowym ze strony Iranu, Syrii, Iraku i Libanu. Na pewno to nie pozostanie tak, że będziemy tylko oglądali na niebie wybuchające gwiazdki – widzielibyśmy też płonące miasta i instalacje, być może nuklearne.” – powiedział Szewko.

