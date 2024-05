„Koło Fortuny” ma nowego prowadzącego. Niedawno na jego temat wypowiedział się jego poprzednik, czyli Norbi.

Nowym prowadzącym „Koło Fortuny” będzie Błażej Stencel, który zastąpi Norbiego. Dni tego ostatniego wydawały się policzone po tym, gdy w TVP doszło do dużych zmian personalnych i programowych.

Stencel to aktor dubbingowy, jak dotąd nieznany szerszej publiczności. W przeciwieństwie do Norbiego, który od wielu lat jest postacią bardzo rozpoznawalną. Choć opinie na temat jego twórczości są podzielone, nie można mu zarzucić, że nikt go nie kojarzy.

– Długo czekaliśmy na tę informację, a terminy gonią. Tak Błażej poprowadzi teleturniej – mówi „Faktowi” osoba z TVP i potwierdza doniesienia przedstawione przez popularny tabloid.

Norbi bez ogródek o swoim następcy w programie „Koło Fortuny”

Niedawno głos ws. swojego następcy zabrał… Norbi. Showman i muzyk udzielił krótkiego komentarza dla serwisu Plejada, w którym pokusił się o to, by ocenić wybór twórców popularnego programu.

– Ja zawsze życzę wszystkim powodzenia… Zobaczymy, niech się toczy, niech się wiedzie jak najlepiej – rozpoczął swoją wypowiedź Norbi. Po chwili dodał jednak, że „nie wie, jak wygląda” Błażej Stencel.

– Nie wiem, jak wygląda, nie wiem, co robi – to wszystko wychodzi w praniu (…) Nowym prowadzącym życzę jak najlepiej i co najmniej takiej oglądalności, jak nasza – oświadczył Norbi.

