„Fakt” podaje nazwisko nowego prowadzącego program „Koło Fortuny”. Norbiego zastąpi aktor.

Od pewnego czasu jasnym stało się, że dni Norbiego w programie „Koło Fortuny” są policzone. Mówiło się o tym w zasadzie od momentu, gdy w TVP zmieniły się władze. Wówczas wiele osób sugerowało, że w telewizji publicznej dojdzie do swoistego, kadrowego „przewietrzenia”.

Wśród osób, które miały pożegnać się z pracą znaleźli się nie tylko dziennikarze, ale też prowadzący programu rozrywkowe czy śniadaniowe. Do tej pierwszej grupy zalicza się Norbi, czyli showman, który na antenie TVP zawiadował programem „Koło Fortuny”.

„Fakt” podaje, że w TVP znaleziono już jego następcę. To nazwisko dość nieoczywiste i raczej nikt nie spodziewał się akurat tej osoby. Tabloid swoje informacje pozyskał od osoby zatrudnionej w telewizji publicznej.

Jest nowy prowadzący „Koło Fortuny”

Dziennik „Fakt” informuje, że nowym prowadzącym program emitowany na antenie TVP będzie aktor. To Błażej Stencel, czyli 31-letni aktor dubbingowy. Chyba mało kto spodziewał się, że to właśnie on przejmie schedę po Norbim.

– Długo czekaliśmy na tę informację, a terminy gonią. Tak Błażej poprowadzi teleturniej – mówi „Faktowi” osoba z TVP i potwierdza doniesienia przedstawione przez popularny tabloid.

Wiadomo również, kto zastąpi w programie Izabelę Krzan, która przeniosła się do Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Jak się okazuje będzie to dziennikarka Agnieszka Dziekan.

