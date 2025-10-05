Kabaret Hrabi poinformował swoich fanów o ważnych zmianach w działalności artystycznej po śmierci frontmenki grupy – Joanny Kołaczkowskiej.

Zespół, który po tragicznej śmierci Joanny Kołaczkowskiej musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ogłosił, że pozostanie w trzyosobowym składzie i nie planuje stałego angażowania nowego członka grupy. Jak podkreślają artyści, każdy kolejny program będzie powstawał jako osobny projekt, do którego zapraszani będą zaprzyjaźnieni goście.

Mimo zmian personalnych, Hrabi zachowuje swoją nazwę, jednak w nieco zmodyfikowanej formie – teraz będzie zapisywana jako „hrAbi”. Wielka litera „A” w środku ma symboliczne znaczenie i jest hołdem dla zmarłej koleżanki z zespołu.

Artyści zapowiedzieli już premierę swojego nowego programu. 10 stycznia odbędzie się debiut widowiska pod roboczym tytułem „Poradnik bycia mężczyzną”. Będzie to projekt stworzony z myślą o pięciu wykonawcach, a w roli gości specjalnych wystąpią Wojtek Kamiński i Antek Machoń. Po premierze kabaret planuje ruszyć w trasę po Polsce z tym programem.

Fani Hrabi nie muszą jednak czekać aż do stycznia, by zobaczyć swoich ulubieńców na scenie. Jesienią zespół odwiedzi kilka miast z recitalem „Potemowe Piosenki”, który ma przypomnieć publiczności najbardziej lubiane utwory z wcześniejszych lat działalności grupy.

Przeczytaj również: