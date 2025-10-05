Polska scena kulinarna straciła jedną ze swoich wybitnych postaci. Sergiusz Hieronimczak, charyzmatyczny szef kuchni z Poznania, odszedł, pozostawiając po sobie pustkę w sercach rodziny, przyjaciół i wielbicieli jego talentu. O śmierci kucharza poinformowano w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, opublikowanym przez jego bliskich.

Sergiusz Hieronimczak zdobył popularność w 2015 roku, biorąc udział w popularnym programie kulinarnym „Top Chef” emitowanym na antenie telewizji Polsat, w którym dotarł do ścisłego finału. Jego pasja, kreatywność i zaangażowanie w gotowanie zyskały uznanie zarówno ekspertów, jak i publiczności, czyniąc go inspiracją dla wielu osób w branży gastronomicznej.

Choć z wykształcenia był politologiem, Sergiusz wybrał drogę kulinarnej pasji, porzucając wcześniejsze plany zawodowe. Swoje umiejętności szlifował za granicą, pracując w renomowanych londyńskich restauracjach, takich jak ekskluzywne lokale na Chelsea czy w sercu miasta. Ukończył także prestiżową szkołę kulinarną w Londynie, co pozwoliło mu zdobyć wiedzę i doświadczenie, które ukształtowały jego wyjątkowy styl gotowania.

W mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające oświadczenie od rodziny Sergiusza: – Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że nasz ukochany Sergiusz odszedł od nas. O szczegółach dotyczących pożegnania poinformujemy wkrótce – napisano w komunikacie.

Środowisko kulinarne również wyraziło głęboki żal po stracie. Jeden z portali branżowych opublikował słowa pożegnania, podkreślając, jak wielką stratą dla świata gastronomii jest odejście Hieronimczaka. – Odszedł nasz przyjaciel i kolega, człowiek pełen pasji i talentu. Więcej informacji o ceremonii pożegnalnej podamy niebawem – czytamy w ich wpisie.

