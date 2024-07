Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński odniósł się do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich i do głośnej w ostatnim czasie sprawy Przemysława Babiarza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził gorzkich słów.

Kaczyński negatywnie ocenił ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. „To, co stało się w Paryżu, jest niebywałym wręcz skandalem i jednocześnie jest taką bardzo, można powiedzieć, intensywną ilustracją bardzo smutnego i niestety ciągle coraz bardziej zaawansowanego procesu rozkładu elit Zachodu, w tym elit francuskich, rozkładu moralnego i politycznego. Czegoś, co zagraża przyszłości […] najbardziej życzliwej cywilizacji w dziejach świata, życzliwej człowiekowi, cywilizacji chrześcijańskiej” – powiedział.

Prezes PiS skomentował również głośną sprawę zawieszenia Przemysława Babiarza w TVP. Komentator stwierdził na wizji, że tekst utworu „Imagine” Johna Lennona, to wizja komunizmu, co nie spodobało się władzom TVP. „Przecież w jakiejś mierze był to swobodny, ale jednak cytat z samego Lennona, cytat z wypowiedzi z odnoszącej się do tej słynnej skądinąd piosenki” – zauważył Kaczyński.

„Został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. To skandal i to taki dowód na to, że po prostu zniesiono w Polsce wolność słowa. Telewizja Publiczna jest właśnie takim miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma. To też bardzo, bardzo smutne” – powiedział Kaczyński.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl