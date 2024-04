Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił dziewiątą z rzędu wyborczą wygraną w wyborach. Według wyników exit polls najlepszy wynik w wyborach samorządowych osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem prezesa PiS powinno to być zachętą do dalszej pracy.

Prezes tej partii Jarosław Kaczyński bezpośrednio po ogłoszeniu wyników zabrał głos w sztabie wyborczym PiS. „To dziewiąte nasze zwycięstwo” – mówił. „Zwycięstwo, które powinno być dla nas przede wszystkim zachętą do pracy” – dodał.

„Okazuje się, że ci, którzy już chcieli nas chować, jak to powiedział Mark Twain, 'wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna'” – mówił Kaczyński.

„Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha nas teraz Donald Tusk” – kontynuował prezes PiS. „Naszym celem jest zwycięstwo. By to, co dzieje się dziś w Polsce, było tylko incydentem” – powiedział Jarosław Kaczyński.

„Ten wynik pokazuje, że być może w wyborach parlamentarnych teraz moglibyśmy uzyskać więcej, moglibyśmy zdobyć władzę” – stwierdził Kaczyński. Podkreślał, że PiS „musi wygrać w wyborach europejskich”. „Następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich” – mówił.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; Polsat News