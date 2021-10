Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że złoży dymisję z zajmowanego stanowiska w rządzie. Prezes PiS podał nieodległy termin, kiedy to nastąpi.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, klub PiS spotkał się na naradzie. W środę uczestniczył w niej osobiście Jarosław Kaczyński. Jak informuje TVP Info, prezes PiS poinformował parlamentarzystów ugrupowania, że na początku przyszłego roku zrezygnuje z zasiadania w rządzie. Decyzję umotywował potrzebą większej nad partią.

Czytaj także: ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Białorusi

„Prezes wskazywał, że ze względu na funkcję wicepremiera w siedzibie partii pojawia się raz na tydzień i że to niewystarczające” – powiedział jeden z posłów PiS, cytowany przez TVP Info.

Kaczyński zachęcał posłów do zwiększenia aktywności w mediach społecznościowych. „Podkreślał, że w 2015 roku PiS wygrało wybory między innymi dzięki aktywności w internecie. Podobnie było w roku 2019, ale teraz ten kanał zaniedbano i trzeba to jak najszybciej zmienić” – mówił jeden z parlamentarzystów.

Czytaj także: Dziś będzie ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń. Minister zdrowia zabrał głos ws. lockdownu

TVP Info przypomina, że jeszcze we wrześniu Kaczyński zapewniał, że w tym roku nie odejdzie z rządu. Wyjaśniał, że przygotowuje ważne ustawy dotyczące powszechnego obowiązku obrony. „Kiedy te ustawy będą w procesie uchwalania lub zostaną uchwalone, zastanowię się czy nie wrócić do mojego właściwego zajęcia czyli kierowania partią” – mówił we wrześniu prezes PiS.

Źr. tvp.info