Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” stwierdził, że nie ma pewności, czy uda się wyjaśnić przyczyny tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Prezes PiS odniósł się również do raportu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Nowe doniesienia w sprawie katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku pojawiają się w mediach regularnie. W ostatnim czasie tygodnik „Sieci” informował, że tragedii przyglądali się eksperci z włoskiego Laboratorium Kryminalistycznego Korpusu Karabinierów. Z kolei Jarosław Kaczyński informował niedawno, że raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza jest już niemal gotowy.

Teraz w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że nie ma pewności, czy uda się wyjaśnić przyczyny tragedii. „Nie mam takiej pewności, choć jest to dla mnie sprawa niezmiernie bolesna. Jednak wychodzę z założenia, że jeśli jako państwo mamy powiedzieć, jaki był rzeczywisty przebieg zdarzeń, to musimy mieć litą pewność co do każdego elementu tego przekazu” – mówił.

Jarosław Kaczyński, odnosząc się do raportu podkomisji smoleńskiej zaznaczył, że jego wnioski muszą być niepodważalne. Zdaniem niektórych, wciąż wymaga on jeszcze analiz i badań. „Chciałbym, żebyśmy doszli do takiego momentu, w którym wszelkie takie wątpliwości nie bedą miały miejsca” – stwierdził.

Źr.: Gazeta Polska