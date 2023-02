Gwiazda „Dzień dobry TVN” żegna się z programem. Anna Kalczyńska odchodzi ze śniadaniówki? Fani początkowo zastanawiali się, czy chodzi o definitywną decyzję, nie wiedzieli również jaki był jej powód.

Anna Kalczyńska jest doskonale znana widzom „Dzień dobry TVN”. Dziennikarka jest związana ze stacją od 2002 roku. Choć początkowo pracowała w pionie informacyjnym, to po pewnym czasie przeniosła się do programów o tematyce lifestyle. W „Dzień dobry TVN” występowała od 2014 roku.

W poniedziałek w sieci pojawiła się wiadomość, że opuszcza program. Media spekulują, czy Kalczyńska odchodzi na dobre ze „śniadaniówki”. Jednak jej wpis rozwiewa wątpliwości.

Kalczyńska odchodzi z programu? Dziennikarka uspokaja

Prezenterka opublikowała zdjęcie w studiu „Dzień dobry TVN”. Poinformowała, że czeka ją przerwa w programie. Jednak po pewnym czasie sytuacja się wyjaśniła. Nie chodzi o definitywne rozstanie, a o dłuższą nieobecność. Widzowie nie zobaczą jej przez dwa tygodnie.

Fot. Instagram screen

-No i do zobaczenia! Znikam na całe dwa tygodnie… – poinformowała na Instagramie. Co ciekawe, nie tak dawno Kalczyńska zniknęła z programu na tydzień. Wówczas tłumaczyła, że potrzebuje skupienia się na rodzinie oraz swoich studentach.

Teraz nie zdradza jednak powodu.

