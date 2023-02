Uczniowie jednej ze szkół przeżyli spore zaskoczenie, gdy zobaczyli pytania przygotowane na kartkówkę z chemii. Niektórzy przecierali oczy ze zdumienia.

Chemia nie należy do najłatwiejszych przedmiotów w szkole. Jeżeli jednak nauczyciel posiada pasję, a dodatkowo umie zarazić nią swoich uczniów, nauka wcale może nie okazać się aż taka straszna.

Okazuje się, że da się także w ciekawy sposób przygotować kartkówkę, za którymi uczniowie również nie przepadają. Przekonali się o tym uczniowie jednej ze szkół. Pytania przygotowane przez nauczyciela wyjątkowo ich zaskoczyły.

Chemik, który chciał sprawdzić wiedzę uczniów, przygotował pytania w taki sposób, że naprawdę trudno było się nie uśmiechnąć. Co ciekawe, zestaw trafił do sieci. Opublikował go jeden z użytkowników serwisu Twitter.

Chemik przygotował bardzo kreatywne pytania. Wśród nich znalazły się np. takie jak: „co chemik ma w szafie?”, a także „dlaczego rad jest pijany?”. – Kartkówka z chemii. Nauczycielowi należy się Nobel! – napisał internauta, który zamieścił zestaw pytań w sieci.

Nauczycielowi należy się Nobel! pic.twitter.com/4pTJl5n6su — prof. BroerKonijn ᛒᚱᚯᚱᚲᛟᚾᛇᚾ 🇪🇺🇳🇱🇵🇱🇮🇱 (@broerkonijn67) September 19, 2022

Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów. – Genialne, takiej chemii to się można uczyć – napisał jeden z internautów. – Nie tylko uczy samej wiedzy,ale też myślenia i łączenia faktów – dodała inna z użytkowniczek Twitter.

