Łódzcy policjanci zatrzymali sprawców odpowiedzialnych za zakłócenie przebiegu meczu piłki nożnej rozgrywanego w lipcu 2020 roku. Do tej pory zarzuty usłyszały 32 osoby. Kolejni zatrzymani kibice Widzewa Łódź to 31-letni łodzianin i 17-letni mieszkaniec podłódzkiej miejscowości.

Chodzi o wydarzenia z 25 lipca 2020 roku, gdy na stadionie przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi odbywał się mecz II ligi piłki nożnej pomiędzy Widzewem Łódź ze Zniczem Pruszków. Łodzianie ulegli Zniczowi 0:1, ale mimo to awansowali na zaplecze ekstraklasy. Kibice mimo to nie byli zadowoleni, boo zakończeniu meczu na płytę boiska wtargnęło kilkadziesiąt osób.

Kibice Widzewa swoje nerwy postanowili wyładować na piłkarzach swojego klubu. Piłkarzom ściągnęli koszulki, co doprowadziło do eskalacji napięcia. Doszło do przepychanek, szarpaniny, obrażania graczy oraz uderzenia 18-letniego Roberta Prochownika i niewiele starszego Adama Radwańskiego.

Kolejni kibice Widzewa zatrzymani

Praca mundurowych doprowadziła do ustalenia i przedstawienia zarzutów 32 sprawcom. Kolejne zatrzymane osoby to 31-letni łodzianin, który odpowie za zakłócanie przebiegu imprezy oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Czyn zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast 17-latek za wbiegnięcie na murawę i uszkodzenie ciała, odpowie przed sądem dla nieletnich.

Policjanci zwrócili uwagę, że w ustaleniu personaliów podejrzewanych kryminalnym pomogła dobra znajomość środowiska pseudokibiców oraz nagrania z kamer, na których widać było jak część z pseudokibiców po wbiegnięciu na murawę atakuje piłkarzy.

Mundurowi zapewniają, że sprawa jest rozwojowa.

