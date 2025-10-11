W piątkowy wieczór, 10 października 2025 roku, Pjongjang stał się areną imponującej demonstracji siły militarnej. Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, zaprezentował światu najnowszy międzykontynentalny pocisk balistyczny, Hwasong-20, podczas parady wojskowej upamiętniającej 80-lecie rządzącej Partii Pracy Korei.

Parada, która zgromadziła tysiące żołnierzy i zagranicznych gości, w tym wysokiego rangą przedstawiciela Rosji, Dmitrija Miedwiediewa, była nie tylko świętem partyjnym, ale także okazją do pokazania zaawansowanych technologii rakietowych. Hwasong-20, opisany przez północnokoreańską agencję KCNA jako „najpotężniejszy system broni strategicznej na świecie”, został po raz pierwszy publicznie ujawniony.

Hwasong-20

Pocisk, zamontowany na potężnej wyrzutni na 11-osiowym pojeździe, ma zdolność do przenoszenia wielu głowic nuklearnych, co mogłoby skomplikować obronę antyrakietową potencjalnych przeciwników. Eksperci wskazują, że Hwasong-20 reprezentuje ewolucję poprzednich modeli, takich jak Hwasong-18 czy Hwasong-19, które były testowane w latach poprzednich.

Zasięg nowego pocisku pozwala na dotarcie do celów na kontynencie amerykańskim, co wzmacnia pozycję Korei Północnej w globalnym wyścigu zbrojeń. Analizy sugerują, że system jest napędzany paliwem stałym, co umożliwia szybkie przygotowanie do startu i zmniejsza ryzyko wykrycia przed atakiem. Chociaż pocisk nie został jeszcze przetestowany w locie, jego debiut na paradzie sygnalizuje, że próby mogą nastąpić w najbliższych miesiącach.

Przemówienie Kim Dzong Una!

Kim Dzong Un, w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas wydarzenia, podkreślił rolę armii w obronie suwerenności kraju i budowaniu socjalistycznej potęgi. „Nasze siły zbrojne muszą stać się niepokonaną tarczą, zdolną do zniszczenia każdego wroga” – stwierdził lider, chwaląc jednocześnie zaangażowanie wojskowych w operacjach zagranicznych. Obecność Miedwiediewa, zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji, podkreśla zacieśniające się więzi między Pjongjangiem a Moskwą, co może obejmować wymianę technologii wojskowych.

Debiut Hwasong-20 przychodzi w momencie eskalacji napięć globalnych, w tym rosnącej roli Korei Północnej w konfliktach, takich jak wsparcie dla Rosji w Ukrainie. Czy nowy pocisk zmieni równowagę sił w Azji Wschodniej? Obserwatorzy zgadzają się, że to krok ku większej niepewności, ale też okazja do wznowienia negocjacji denuklearyzacyjnych.

Źródło: Polsat News