Zgrzyt w koalicji rządzącej. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska wulgarnie odniosła się do propozycji Marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. projektów aborcyjnych. Dostała odpowiedź.

Szymon Hołownia nie ma ostatnio najlepszej passy. Wszystko przez projekty dotyczące aborcji. Środowiska lewicowe i feministyczne domagają się szybkiego procedowania pomysłów, argumentując to troską o dobro kobiet.

Tymczasem marszałek Sejmu jest oskarżany o to, że próbuje „zamrozić” projekty i nie dopuścić ich pod głosowania, by nie stracić w oczach liberalnego elektoratu. Jednak plan Hołowni będzie bardzo trudny do zrealizowania…

Kilka dni temu informowaliśmy o zgrzycie na konferencji lidera Polski 2050. W trakcie jego wystąpienia obecne były przedstawicielki Strajku Kobiet, które przerywały jego wypowiedzi.

Hołownia jednak nadal apeluje o spokój ws. aborcji. Podczas sobotniego spotkania w Tychach, marszałek Sejmu podkreślił: „Różnimy się w koalicji ws. aborcji. Mówiąc o tej kwestii trzeba nam spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro, nie wprowadzić więcej zła”.

Czarne chmury nad głową Hołowni. Dostał taką odpowiedź od liderki Lewicy!

Jego argumentacja nie trafia najwyraźniej do elektoratu lewicowego. Dobitnym tego przykładem jest reakcja Anny Marii Żukowskiej. „Wyp…j z tym spokojem, Szymonie Hołownio” – napisała liderka klubu Lewicy w serwisie x.com.

Jej wpis wywołał ogromne poruszenie. Zareagował m.in. polityk Polski 2050 Mirosław Suchoń. „Rynsztok w natarciu” – podsumował.

Przeczytaj również: