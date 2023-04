Policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę, która jest podejrzana o podżeganie do zabójstwa swojego męża. Zatrzymana kobieta w prokuraturze usłyszała zarzut za to przestępstwo, a sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na komendę policji w Bieruniu zgłosił się świadek, który poinformował, że w sklepie usłyszał niecodzienną rozmowę. Kobieta miała nakłaniać pewnego mężczyznę do tego, aby zabił jej męża. Oferowała za to sporą sumę pieniędzy.

Bieruńscy kryminalni natychmiast rozpoczęli czynności w celu ustalenia sprawcy i potencjalnej ofiary. Ja się okazało, 29-letnia kobieta chodząc po sklepie szukała osoby, która zabiłaby jej męża. Za ten czyn oferowała 30 tysięcy złotych.

Kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego czynu, przekazała nawet część obiecanej kwoty. Bieruńscy śledczy ustalają charakter udziału mężczyzny w sprawie.

Sprawczyni podżegania do zabójstwa w wyniku podjętych czynności została zatrzymana i trafiła do bieruńskiej komendy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latka usłyszała już prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt.

Grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Źr. Policja