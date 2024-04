Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało niepokojący komunikat, w którym ostrzega przed „nagłą eskalacją” działań zbrojnych. Komunikat MSZ wskazuje na Bliski Wschód i ostrzega obywateli Polski przed podróżami w tamten rejon.

Pojawił się komunikat MSZ, w którym zaktualizowało ostrzeżenia dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu. Resort zaleca, aby Polacy unikali wszelkich podróży do obszaru Izraela przylegającego do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz Jerozolimy. Ostrzeżenie dotyczy także terytorium Strefy Gazy, gdzie prowadzone są działania zbrojne.

„W związku z napięciem regionalnym sytuacja bezpieczeństwa w Izraelu, Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu jest wysoce nieprzewidywalna” – napisano. MSZ odradza również podróży do Libany w związku z „trwającym konfliktem w regionie oraz niestabilną sytuacją na południu kraju i okresową wymianą ognia, a także coraz częściej odnotowywanymi przypadkami zatrzymań obcokrajowców, w tym obywateli polskich” – brzmi komunikat MSZ.

„Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych” – ostrzega komunikat MSZ.

Zalecono również, aby przed zagraniczną podróżą zarejestrować się w systemie Odyseusz.

Źr. Polsat News