Dramatyczne zdarzenie na jarmarku świątecznym w Niemczech. Kierowca wjechał w grupę ludzi. Są ofiary.

Koszmarna tragedia podczas świątecznego jarmarku w niemieckim Magdeburgu. Niemieckie media donoszą, że kierowca wjechał swoim samochodem w grupę ludzi. Rzecznik rządu Matthias Schuppe potwierdził, że doszło do ataku.

W sieci pojawiły się nagranie ilustrujące to, co dzieje się na miejscu. W internetowych wpisach pojawiają się informacje o zabitych oraz rannych. Sytuacja jest poważna i rozwojowa.

Reports of injuries after a car ramming at a Christmas market in Magdeburg, Germany. https://t.co/PXF0MyyxAH pic.twitter.com/tJtp4RgopX

🚨#BREAKING: At least 11 dead, 60 injured after car ramming attack into Christmas market in Magdeburg, Germany pic.twitter.com/VkvwOvL7iP