Do koszmarnego wypadku drogowego doszło w miejscowości Poręba nieopodal Zawiercia. Zginęło w nim dwóch kierowców.

O zdarzeniu informuje profil Zawiercie 112 na Facebooku. – Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęło dwóch mężczyzn, doszło około godziny 5 na DK 78 w Porębie – czytamy we wstępie zamieszczonego wpisu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło w wyniku utraty panowania nad kierownicą przez osobę prowadzącą pojazd osobowy. W efekcie auto zderzyło się czołowo z nadjeżdżającym busem.

– W wyniku wypadku kierujący osobówką oraz drugi kierowca pojazdu ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala z obrażeniami ciała trafiła pasażerka osobówki – napisano na profilu Zawiercie 112.

Koszmarny wypadek w Porębie. Zdjęcia odbierają mowę

– Droga w miejscu wypadku drogowego jest zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się wyznaczonymi objazdami. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku drogowego – piszą osoby prowadzące profil.

Do wpisu dołączone zostały również zdjęcia. Są one wyjątkowo szokujące. Zniszczenia obu aut po wypadku są bowiem ogromne. Zarówno jeden, jak i drugi pojazd są kompletnie zniszczone. – Apelujemy do kierowców o bezpieczną i rozważną jazdę – napisano.

