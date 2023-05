Mieszkańcy kamienicy na krakowskim Zabłociu są przerażeni. Chodzi o dziwne symbole, a także niepokojące sytuacje, które pojawiły się na klatce schodowej.

Chodzi o kamienicę położoną w starszej części krakowskiego Zabłocia. Mieszkańcy niepokoją się, ponieważ w ostatnim czasie obok ich mieszkań, na klatce schodowej, pojawiły się dość niepokojące symbole.

Serwis Onet.pl cytuje słowa pani Edyty, jednej z mieszkanek kamienicy, która relacjonuje całą sytuację. – W środku nocy, tuż przed majówką naszą sąsiadkę Ewę obudziło szarpanie klamki do drzwi. Była wtedy w domu tylko z dzieckiem. Podeszła do drzwi i przez wizjer zobaczyła nieznajomego mężczyznę. Stanęła z nim niemal oko w oko. Nasłuchiwał, czy ktoś jest w środku. Na korytarzu kręciło się jeszcze kilka innych osób – opowiada kobieta.

Na drugi dzień sąsiadka opowiedziała sytuację pozostałym mieszkańcom, a ci zaczęli łączyć fakty. Okazało się, że wielu z nich obserwowało podobne, dziwne sytuacje.

Kraków: mieszkańcy Zabłocia przerażeni

Oprócz niepokojących zachowań mieszkańcy dostrzegli także jeszcze coś niepokojącego. Okazało się bowiem, że ich mieszkania są pooznaczane. – Jeden przypominał klamkę, drugi był klasycznym tikiem, a trzeci to fala – opisuje pani Edyta.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy obejrzeli teren i przyznali, że dopóki nie doszło do włamania lub innego przestępstwa, mają związane ręce. Krakowska policja przyznaje jednak, że w ostatnim czasie otrzymała zgłoszenia dotyczące znakowania mieszkań na Zabłociu. Funkcjonariusze nie wykluczają, że są to działania przygotowawcze do rabunków.

Policjanci radzą, by znaki usuwać, a o całej sprawie powiadomić swojego dzielnicowego. To istotne z perspektywy podjęcia działań prewencyjnych i ewentualnej obserwacji. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

Przeczytaj również: