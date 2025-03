„Moscow Times” podaje, że spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa staje się coraz bardziej możliwe. Kreml ma podobno intensywnie pracować nad jego organizacją.

Według medialnych doniesień przedstawiciele Kremla pracują nad tym, by doszło do spotkania Putina z Trumpem. Zdaniem dziennikarzy „Moscow Times” najbardziej prawdopodobnym terminem jest Wielkanoc. W tym roku wschodnie i zachodnie kościoły obchodzą w tym samym terminie, czyli 20 kwietnia.

Rozważane są też różne lokalizacje spotkania. Najbardziej prawdopodobnym jest Arabia Saudyjska, w której już odbywały się wstępne rozmowy pomiędzy przedstawicielami USA oraz Rosji. Brane jednak pod uwagę są też inne kraje na Bliskim Wschodzie. Decyzja w tej sprawie nie zapadła.

„Moscow Times” informuje, że rozmowy pomiędzy włodarzami obu państw będą dotyczyły nie tylko zawarcia pokoju, w związku z wojną na Ukrainie, ale również, m.in., kwestii sankcji nałożonych na Rosję.

W środę Donald Trump oznajmił, że przedstawiciele USA udali się do Rosji na rozmowy. Co ciekawe, słów tych nie zdementowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, która potwierdziła, że do spotkań z Amerykanami może dojść w ciągu kilku najbliższych dni.

