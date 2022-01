Włoskie media informują, że już w czwartek Krzysztof Piątek zostanie ogłoszony jako nowy zawodnik Fiorentiny. Polski zawodnik po nieudanej przygodzie w Niemczech powraca do Włoch, gdzie rozbłysła jego gwiazda. Na razie klub z Florencji wypożyczy Polaka z Herthy Berlin.

Włoskie media dużo miejsca poświęcają informacji, że Krzysztof Piątek powróci do ligi włoskiej. W Fiorentinie trudno jednak będzie mu wygrać rywalizację z fenomenalnie spisującym się Dusanem Vlahoviciem. Nie ma wątpliwości, że będzie on pierwszym zmiennikiem, co ważne w kontekście doniesień o możliwej zmianie barw klubowych przez Serba.

Krzysztof Piątek ma zastąpić w drużynie Aleksandra Kokorina. „Na pewno będzie od niego lepszy” – nie ma wątpliwości serwis fiorentina.it. Włoskie media informują, że pomysł, aby Polak dołączył do Fiorentiny narodził się zaledwie w tym tygodniu. Choć zwraca się uwagę, że w gruncie rzeczy powrócono w ten sposób do pomysłu z 2020 r., który wówczas nie wypalił.

„Dyrektor Daniele Prade wrócił do pomysłu w tym tygodniu. To on przekonał napastnika do gry we Florencji, choć ten był już jedną nogą w Genui. Na razie Polak będzie wypożyczony. Co dalej? Do dyskusji obie strony wrócą w czerwcu” – pisze „La Gazzetta dello Sport”, cytowana przez Sportowe Fakty WP.

W czwartek, po zaliczeniu przez niego testów medycznych, wypożyczenie 26-latka ma zostać potwierdzone przez Fiorentinę. Jeśli za pół roku klub zdecyduje się go wykupić z Herthy BSC, będzie jej musiał zapłacić co najmniej 15 mln euro.

