Czołowy włoski dziennikarz Gianluca di Marzio poinformował, że szefowie AC Milan otrzymali nową i bardzo konkretną ofertę ze strony niemieckiego klubu. Krzysztof Piątek już wkrótce może pożegnać się z Włochami na dłużej.

Hertha Berlin już wcześniej składała propozycje zakupu polskiego napastnika, jednak pierwotnie była ona nie do zaakceptowania przez władze AC Milan. Jak informuje Gianluca di Marzio teraz wpłynęła kolejna propozycja opiewająca na 27 mln euro plus bonusy. Niewykluczone więc, że Krzysztof Piątek wkrótce trafi do Niemiec, bo szefowie Milanu mają poważnie traktować tę ofertę.

Krzysztof Piątek z pewnością nie może uznać obecnego sezonu za udany. Polak był objawieniem poprzedniego sezonu, gdy regularnie trafiał do bramki rywali. Zaledwie po pół roku gry w Genoi trafił do AC Milan, któremu miał pomóc w walce o europejskie puchary.

Tymczasem zarówno Piątek jak i cały zespół zawodzi, a po transferze Zlatana Ibrahimovica pozycja Polaka znacznie spadła. Tym bardziej, że dobre występy notują również inni napastnicy włoskiego klubu. Wczoraj polski napastnik dostał prawdopodobnie ostatnią szansę i od pierwszej minuty zagrał przeciwko Torino w Pucharze Włoch. Polak jednak nie zachwycił i w drugiej połowie zmienił go właśnie Ibrahimovic.

Jak zauważa Onet Hertha Berlin rozpaczliwie potrzebuje dobrego napastnika, bo broni się o utrzymanie przed spadkiem do niższej ligi. Obecni napastnicy zawodzą i rzadko zdobywają bramki. Wydaje się, że jedyną nadzieją dla klubu jest właśnie Krzysztof Piątek.

