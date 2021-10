Paweł Kukiz na antenie Polsat News mówił o postulowanej przez niego ustawie wprowadzającej sędziów pokoju. Przy okazji krytycznie wypowiedział się o dotychczasowych zmianach w systemie wymiaru sprawiedliwości, które przeprowadzał Zbigniew Ziobro.

Kukiz przyznał, że prezentację ustawy o sędziach pokoju zaplanowano na jutro w Pałacu Prezydenckim. Na jego prośbę prezydent Andrzej Duda przesunął jednak termin, ponieważ jeden z autorów boryka się z problemami zdrowotnymi.

„Jutro mieliśmy ogłosić w Kancelarii Prezydenta, że projekt [ustawy o sędziach pokoju] jest gotowy, ale na moją prośbą prezydent zgodził się przesunąć to ogłoszenie o parę dni z powodów niedyspozycji zdrowotnej profesora Kruszyńskiego, który był przewodniczącym tego zespołu” – powiedział Kukiz.

Czytaj także: Sondaż. Olbrzymia przewaga PiS. Rośnie też poparcie Konfederacji

Poseł wymienił, że sędziowie pokoju m.in. przyśpieszą postępowania, wybierani też będą bezpośrednio przez obywateli. „Nawet jeżeli to wymaga zmiany konstytucji, jak niektórzy twierdzą, to ja bym się bardzo zdziwił, gdyby Sejm nie chciał jej zmienić w tym zakresie (…), bo okazałoby się, że zwyciężyły partykularyzmy partyjne, a nie interes wspólnoty” – dodał.

„Właśnie sędziowie pokoju będą zajmowali się takimi sprawami, tymi drobniejszego, mniejszego znaczenia z punktu widzenia interesu wspólnoty, tylko tymi sprawami zagrożonymi do roku pozbawienia wolności i takim, gdzie przedmiot sporu jest warty do 10 tysięcy złotych, ale prawie 70 proc. spraw na wokandzie to są te takie drobiazgi, z punktu widzenia oczywiście wspólnoty” – mówił Kukiz.

Kukiz krytycznie o Izbie Dyscyplinarnej

Kukiz przyznał, że „nie podoba” mu się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. „Chciałbym, żeby podobnie jak w Niemczech pozbawić sędziów immunitetu. Po prostu, żeby nie posiadali immunitetu. Wtedy żadna izba nie jest potrzebna” – stwierdził.

Czytaj także: Berkowicz pije w Sejmie podczas debaty o akcyzie na alkohol: „Jesteście złodziejami i oszustami” [WIDEO]

„Mnie to przykro mówić, ale nie uważam, żeby to była reforma. Wiem, że to są próby ukrócenia tych sitw sędziowskich, natomiast uważam, że trzeba było rozpocząć wszystko od sędziów pokoju” – podsumował Kukiz nawiązując do jednej z kluczowych reform Zbigniewa Ziobry.

Źr. Polsat News; dorzeczy.pl