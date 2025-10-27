Szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow w rozmowie z dziennikarzami prowadzącymi węgierski podcast Ultrahang skrytykował Donalda Trumpa. Stwierdził m.in., że prezydent USA zmienił swoje nastawienie, bo „jest pod wielką presją europejskich jastrzębi”.

Ławrow ocenił , że Donald Trump znajduje się „pod wielką presją europejskich jastrzębi, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i innych przeciwników współpracy amerykańsko-rosyjskiej w jakiejkolwiek kwestii”.

„Jest wiele osób, które narzucają się Waszyngtonowi i korzystają z każdej okazji i każdego sposobu, by podważyć proces, który już mógłby doprowadzić do pewnych rezultatów” – mówił Ławrow. „Osoby te starają się odsunąć prezydenta USA od sposobu postrzegania wojny przeciw Ukrainie, jaki prezentował w przeszłości” – dodał.

Ławrow zarzucił Trumpowi, że w ostatnim czasie „radykalnie zmienił” swój stosunek do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że po rozmowach na Alasce „wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie wojny jest zawarcie porozumienia pokojowego. A nie tylko zawieszenie broni”. Później nastawienie Trumpa uległo zmianie. Odwołał m.in. planowane rozmowy w Budapeszcie.

Ławrow ocenił, że zmiana nastawienia Trumpa wskazuje na to, że „Europejczycy nie śpią, nie jedzą, tylko próbują przekonać Trumpa” do swoich planów względem Ukrainy”. Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że „teraz wszyscy mówią o natychmiastowym zawieszeniu broni”. Dodał, że „historia pokaże, że to radykalna zmiana”.

Źr. Polsat News