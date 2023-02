Magda Gessler opublikowała zdjęcie z jednej z restauracji, która zostanie poddana Kuchennym Rewolucjom. To, co zobaczyła na miejscu, bardzo ją zszokowało.

Magda Gessler od wielu lat pozostaje twarzą niezwykle popularnego programu telewizji TVN pt. „Kuchenne Rewolucje”. Restauratorka, przy udziale kamer, odwiedza lokale gastronomiczne z problemami, a następnie próbuje odmienić ich los. Wiele restauracji zyskało dzięki programowi „drugie życie”.

Niekiedy praca, którą musi wykonać Gessler jest bardzo ciężko. Niektórzy właściciele bywają krnąbrni i nie chcą słuchać się jej poleceń lub po prostu zaniedbania są tak duże, że naprawdę trudno jest wyprowadzić restaurację „na prostą”.

Niedawno restauratorka i gwiazda TVN opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z jednego lokalu, który bierze udział w programie. To, co zobaczyła po prostu ją zszokowało.

Magda Gessler pokazała, co zobaczyła w jednej z restauracji

– To nie scena z horroru…ani strasznej bajki – napisała już we wstępie swojego facebookowego posta Magda Gessler. – To wnętrze kolejnej restauracji z Kuchennych Rewolucji – dodała wyjaśniając kontekst wpisu w mediach społecznościowych.

– Aaaaaaaaa widzicie to… takie miejsca są przeze mnie zamieniane w słoneczne, pełne energii i smaku – dodała restauratorka. Na zdjęciu widzimy z kolei przysłowiowy „obraz nędzy i rozpaczy”. Są pajęczyny i wszechobecny brud. – Jak myślicie… czy udało mi się coś tam zjeść???? – pyta swoich fanów Magda Gessler.

