Portal Wprost opublikował treść wiadomości, jaka trafiała do celebrytów, którzy zaszczepili się poza kolejką. Jak się okazuje mail fundacji Jandy w swojej treści nie zawiera ani słowa o akcji promującej szczepienia. Aktorzy, których nazwiska dotąd ujawniono twierdzili, że zaszczepili się poza kolejką, bo rzekomo mieli wziąć udział w akcji zachęcającej do szczepień.

Nadal trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli medyków i personelu medycznego. Tymczasem okazuje się, że wielu znanych aktorów już zdążył się zaszczepić. Polsat News podał dzisiaj nazwiska kolejnych popularnych osób, które zaszczepiły się najprawdopodobniej poza kolejką.

Wśród zaszczepionych znalazł się m.in. Wiktor Zborowski, który w rozmowie z Polsat News odniósł się do sprawy. „Po prostu zostałem przez WUM zaproszony do pewnej akcji, nie zabiegałem o to. Uznałem, że akcja jest ważna, więc zrobiłem to, choć myślałem, że będę się szczepić w drugiej połowie stycznia. WUM wystosował zaproszenie do teatru, do Krystyny Jandy, teatr to koordynował” – mówił znany aktor. Podobne tłumaczenia przedstawiali inni celebryci, którzy twierdzili, że rzekomo mieli brać udział w akcji promującej szczepienia.

Do tej pory wiadomo, że poza kolejką zaszczepili się: Leszek Miller, Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Krzysztof Materna, Magda Umer, a nawet były wiceprezes TVN, Edward Miszczak. Do tego grona dołączył dziś Michał Bajor.

Wyciekł mail fundacji Jandy

Tymczasem Wprost opublikował mail fundacji Jandy. To tą drogą zapraszano aktorów do szczepień w WUM. Portal podaje, że wiadomość podpisała Alicja Przerazińska, dyrektorka w Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Wiadomość zatytułowano „Szczepionki”.

„Istnieje szansa, że będziemy mieli możliwość zaszczepić współpracowników. Proszę o znak, jeśli ktoś z Państwa chciałby być zaszczepiony, stworzymy listę i jeśli będzie to możliwe, to umówimy Was na szczepienia. Ponieważ grupa jest spora proszę postępować wg instrukcji: Odesłać do mnie w odpowiedzi na tego maila imię i nazwisko oraz nr PESEL” – cytuje maila Wprost. Na koniec Przerazińska informuje aktorów, że zgłoszenia są przyjmowane do 6 stycznia 2021 r., bo „sprawa jest pilna”.

Portal skontaktował się z Przerazińską. „Mail, który wysłałam do pracowników i współpracowników był tylko propozycją zebrania grupy chętnych na szczepienia zgodnie z kolejką w przyszłości” – powiedziała. Jak zatem wytłumaczyć, że aktorzy tłumaczyli swoje szczepienia rzekomym udziałem w akcji promującej szczepienia?

