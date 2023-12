Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów w głowę. 44-latek uciekł, jednak obława funkcjonariuszy okazała się skuteczna. Wiele osób zastanawia się, skąd mężczyzna miał broń? W sieci pojawiła się szokująca teoria.

Przypomnijmy, że do wstrząsającego ataku doszło ok. godz. 23:00 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian F. postrzelił dwóch konwojujących go policjantów w głowę i uciekł. Funkcjonariusze trafili do szpitala w stanie krytycznym. Policja rozpoczęła szeroką obławę. W sobotę, w godzinach przedpołudniowych udało się schwytać uciekiniera.

Poszukiwany mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy przy na ul. Kanałowej. Wiadomo, że w momencie zatrzymania miał przy sobie broń.

Postrzelił dwóch policjantów. Skąd miał broń?

Sprawa zbulwersowała internautów w Polsce. W sieci pojawiły się nagrania z przeszłości, na których F. grozi użyciem broni przeciw policji. Wielu z komentujących zastanawia się, w jaki sposób 44-latek wszedł w posiadanie broni. Wiadomo, że mężczyzna publicznie groził funkcjonariuszom, w sieci narzekał na policję i przedstawiał się, jako ofiara służb. Był także zadeklarowanym zwolennikiem ułatwień w zakresie dostępu do broni.

Maksymilian Faściszewski, który dziś w nocy we Wrocławiu postrzelił w głowę dwóch policjantów, zapowiadał ten makabryczny czyn miesiąc temu na swoim lnstagramie.



"Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień pierwszy" – mówi w jednym ze swoich nagrań. pic.twitter.com/pxG64aL23H — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) December 2, 2023

Początkowo spekulowano, że mężczyzna odebrał broń jednemu z policjantów. Jednak inna wersja wyłoniła się z relacji „Gazety Wyborczej”. Dziennikarze ustalili, że F. zaatakował funkcjonariuszy z własnej broni. Jednak policja nie chce komentować na ten moment sprawy. – Funkcjonariusze nadal prowadzą czynności mające na celu kompleksowe wyjaśnienie okoliczności i odtworzenie przebiegu tego zdarzenia – poinformowała asp. szt. Łukasz Dutkowia, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów usłyszał w sobotni wieczór Maksymilian F. – poinformował RMF FM Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze strzelaniną we Wrocławiu, w wyniku której postrzeleni w głowy zostali dwaj… — Fakty RMF FM (@RMF24pl) December 2, 2023

Przeczytaj również: