Maryla Rodowicz wstrząsnęła mediami w Polsce. Artystka nazwała TVP „reżimową, rządową telewizją” i przy okazji skrytykowała partię rządzącą… Jej wypowiedź wywołała ogromne poruszenie na prawicy. Zareagował m.in. Rafał Ziemkiewicz.

Maryla Rodowicz podzieliła się opinią na temat publicznego nadawcy w rozmowie z portalem plotek.pl. – TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja – oświadczyła artystka.

– Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu – dodała.

Rodowicz jest zasmucona obecną sytuacją. – To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory – podkreśliła.

Oświadczenie artystki rozpaliło media społecznościowe do czerwoności. Wielu internautów przypomina, że Maryla Rodowicz był gwiazdą wielu koncertów TVP, występowała m.in. podczas „Sylwestra Marzeń”.

– Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę – dodała.

Pytanie kto zakazuje mówienia i kto zagląda pod kołdrę? To już schiza.https://t.co/fgoDJhXFPj