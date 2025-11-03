Sławomir Mentzen zdecydowanie zareagował na ostatnie wypowiedzi posłów PiS. Tym razem oberwało się Mariuszowi Błaszczakowi i Radosławowi Foglowi, którzy atakowali Konfederację i osobiście Mentzena.

Najpierw Fogiel oskarżał, że Mentzen przyjął narrację PO w sprawie ataków na PiS. „Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS, PiS. To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego „podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości”, bo liczą, że w naszym stawie coś złowią” – powiedział Fogiel.

Stwierdził również, że Nowa Nadzieja, na której czele stoi Mentzen może zawrzeć koalicję z KO. „Biorąc pod uwagę ich wolnorynkowe podejście, wcale nie byłaby taka odległa od niektórych polityków czy wyborców Platformy Obywatelskiej” – powiedział Fogiel. „Myślę, że im jakaś wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza” – dodał.

W podobnym tonie wypowiadał się były szef MON Mariusz Błaszczak. „Były minister obrony stwierdził zaś w Radiu Zet, że „rząd Mentzen-Tusk dla Tuska byłby idealny, rewelacyjny. Jak Giertycha już ma Tusk, to jaki problem mieć Mentzena?” – pytał Błaszczak.

Do tych wypowiedzi odniósł się osobiście Mentzen. „Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę. I wtedy czytam: olaboga, zły Mentzen znowu atakuje biedny PiS” – napisał lider Konfederacji.

„Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach” – dodał Mentzen.

