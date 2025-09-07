Nietypowe zdarzenie w centrum Sopotu. W sercu miasta spacerował łoś, którego udało się nagrać mieszkańcom.
Do zdarzenia doszło 6 września. Na granicy Sopotu i Gdańska zauważono łosia. Zwierzę pierwszy raz dostrzeżono w Jelitkowie w godzinach porannych. Następnie pojawiły się kolejne zgłoszenia dotyczące zwierzęcia.
Kolejny raz łosia dostrzeżono w Sopocie. Zwierzę najzwyczajniej w świecie przemieszczało się ulicami, a następnie przeszło przez centrum Sopotu. Łoś wzbudził nie lada sensację. Mieszkańcy rejestrowali go swoimi telefonami komórkowymi.
Na miejsce wezwano patrole policji i straży miejskiej, które podjęły interwencję. – Pod eskortą funkcjonariuszy łoś został odprowadzony do lasu. Gdy tylko pojawił się w mieście, został zaopiekowany przez łączony patrol. Gdy się zmęczył, leżakował przed Urzędem Miasta. Nad ranem bezpiecznie trafił do lasu — powiedział mł. asp. Radosław Jaśkiewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Sopocie cytowany przez serwis trojmiasto.pl.
@bartekusa łoś w Sopocie 📍 #sopot #łoś #spacer ♬ dźwięk oryginalny – Bartek Usa Karpowski