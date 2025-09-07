Nietypowe zdarzenie w centrum Sopotu. W sercu miasta spacerował łoś, którego udało się nagrać mieszkańcom.

Do zdarzenia doszło 6 września. Na granicy Sopotu i Gdańska zauważono łosia. Zwierzę pierwszy raz dostrzeżono w Jelitkowie w godzinach porannych. Następnie pojawiły się kolejne zgłoszenia dotyczące zwierzęcia.

Kolejny raz łosia dostrzeżono w Sopocie. Zwierzę najzwyczajniej w świecie przemieszczało się ulicami, a następnie przeszło przez centrum Sopotu. Łoś wzbudził nie lada sensację. Mieszkańcy rejestrowali go swoimi telefonami komórkowymi.

Na miejsce wezwano patrole policji i straży miejskiej, które podjęły interwencję. – Pod eskortą funkcjonariuszy łoś został odprowadzony do lasu. Gdy tylko pojawił się w mieście, został zaopiekowany przez łączony patrol. Gdy się zmęczył, leżakował przed Urzędem Miasta. Nad ranem bezpiecznie trafił do lasu — powiedział mł. asp. Radosław Jaśkiewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Sopocie cytowany przez serwis trojmiasto.pl.

