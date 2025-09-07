Wielka kasa dla szczęśliwca, który trafił szóstkę w Lotto. Na jego konto wpłynie niebagatelna suma.

W sobotnim losowaniu Lotto, które odbyło się 6 września maszyna wylosowała następujące liczby: 15, 26, 33, 34, 38 i 44. Kumulacja rozbita wprawdzie nie została, jednak wielu graczy mogło cieszyć się z mniejszych wygranych. Z kolei w przypadku losowania Lotto Plus wygrane liczby prezentowały się następująco: 4, 5, 12 ,23, 40 i 43.

W Lotto 100 osób trafiło piątkę. Oznacza to, że wzbogacili się o kwoty w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Ci, którzy trafili czwórkę zarobili około dwóch tysięcy złotych, natomiast „trójkowicze” – po 24 złote.

Szóstka padła natomiast w Lotto Plus. Trafił ją jeden gracz, na którego konto wpłynie niebagatelna suma. Wygrana opiewa bowiem na milion złotych. 68 osób za piątkę otrzyma 3500 zł, 4144 osób za czwórkę – 100 zł, a 81 376 osób za trójkę – 10 zł.

Następna szansa na wygrane w Lotto będzie już we wtorek 9 września. Ci, którzy zdecydują się wypełnić kupon i go wysłać będą mieli okazje zgarnąć często niebagatelną kwotę.

Przeczytaj również: