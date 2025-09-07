Prof. Antoni Dudek ocenia najbliższe miesiące w wykonaniu Karola Nawrockiego i jego współpracowników. Co może się wydarzyć?

Dudek udzielił komentarza dla dziennika „Fakt”. Podczas rozmowy przeanalizował dotychczasowy okres prezydentury Karola Nawrockiego. Jego zdaniem należy postrzegać go jako „udany miesiąc miodowy”. Profesor wskazuje, że Nawrocki zawetował kilka rządowych ustaw, a dodatkowo pognębił Donalda Tuska i jego popleczników udaną wizytą w USA i spotkaniem z Donaldem Trumpem.

Dudek zwraca także uwagę, że Nawrocki bardzo mocno zaznaczył swoją pozycję na polskiej scenie politycznej. Pozytywne, zdaniem profesora, ma być również to, że nie mówi się o konfliktach w otoczeniu Nawrockiego. Wszyscy zdają się być skupieni na jednym celu.

Ekspert prognozuje także, co może wydarzyć się w najbliższym czasie, a – zgodnie z przewidywaniami Dudka – nawet już tej jesieni. Ma być to uderzenie w Donalda Tuska i jego rząd. W jakiej formie? Tego Dudek nie wskazuje. – Prezydencka drużyna wydaje się gotowa do jesiennej ofensywy przeciw rządowi – powiedział prof. Antoni Dudek.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w czasie kampanii prezydenckiej prof. Antoni Dudek bardzo krytycznie oceniał Karola Nawrockiego. Robił to zresztą publicznie w swoich nagraniach w serwisie YouTube.

