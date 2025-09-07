Karol Nawrocki przebywał w ostatnim czasie w USA, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. W sieci pojawił się materiał pokazujący polskiego prezydenta z mniej oficjalnej strony.

Podczas swojej wizyty w USA Karol Nawrocki zatrzymał się w historycznym obiekcie Blair House. Jest to gościnna rezydencja, która znajduje się w samym centrum Waszyngtonu. Regularnie gości czołowych polityków, a nawet królów. Tym razem przebywał w niej polski prezydent.

Niedawno w sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane podczas przyjazdu Nawrockiego do Blair House. Na miejscu oczekiwali na niego Polacy, którzy – gdy tylko go zobaczyli – zareagowali bardzo entuzjastycznie.

— Dzień dobry panie prezydencie, pozdrawiamy, dzień dobry, Polacy — krzyknął jeden z mężczyzn. – Można do nas na minutkę, na słowo? – nie ustawał w staraniach, by ściągnąć Nawrockiego w okolice tłumu. Ku ich zaskoczeniu… poskutkowało.

Nawrocki odwrócił się bowiem i ruszył w stronę wołającego go mężczyzny. – Niesamowite, no nie! Oooo, jaaaa! – ekscytował się, gdy zobaczył, że Nawrocki zmierza w jego stronę. – Witamy panie prezydencie, chłopaki z Mazur, przyjechaliśmy na turniej tenisowy – powiedział zwracając się do polskiego prezydenta. – Czołem – odparł Nawrocki.

Ale jazda. Dwóch Polaków czekało, aby zobaczyć przyjazd @NawrockiKn do Blair House w Waszyngtonie. Kiedy PKN już przybył, krzyknęli, aby przyszedł do nich, i…przyszedl xDhttps://t.co/lRpY8Ddk70 pic.twitter.com/JiwqHHAuVp — Waldemar Kowal (@WaldemarKowall) September 6, 2025

