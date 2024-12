Leszek Miller nie ma wątpliwości – Polska powinna jak najszybciej sprowadzić Marcina Romanowskiego z Węgier. Były premier wskazał nawet pewne rozwiązanie. W sieci zawrzało…

Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech i nie zanosi się, by wrócił do Polski. Były minister uważa, że układ polityczny będący u władzy w naszym kraju nie gwarantuje mu sprawiedliwego i bezstronnego procesu.

Tymczasem z obozu rządzącego wciąż dobiegają głosy o nowych pomysłach na sprowadzenie Romanowskiego. Ostatnio swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Leszek Miller.

„Po blamażu prokuratury i służb policyjnych, które pozwoliły Romanowskiemu uciec na Węgry pozostaje tylko jeden sposób rehabilitacji – przywiezienie rzeczonego do Polski” – napisał były premier. „Najlepiej w bagażniku samochodowym” – dodał.

Miller o Romanowskim. Internauci reagują

Jego wpis wywołał falę kontrowersji. Nie wszyscy internauci potraktowali go jako żart, czy aluzję historyczną. „Od razu do Starych Kiejkut” – proponuje jeden z komentujących. „Czasy komuny słusznie minęły, ale u niektórych jak widać tęsknota wielka” – dodaje kolejna osoba.

Pojawiła się nawet aluzja do zabójstwa ks. Jerzego Pipiełuszki. – Panie Premierze, niech Pan nie wraca do korzeni. Wielu ludzi zapewne miało okazję do takiej podwózki za czasów komunistów i zakładam, że wielokrotnie nie dotarło finalnie do miejsca docelowego. Ksiądz Popiełuszko zdaję się też był „podwożony” w bagażniku – podkreślił internauta.

Panie Premierze, niech Pan nie wraca do korzeni.



Wielu ludzi zapewne miało okazję do takiej podwózki za czasów komunistów i zakładam, że wielokrotnie nie dotarło finalnie do miejsca docelowego.



