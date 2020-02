Mateusz Morawiecki zwołał specjalną konferencję prasową, podczas której odniósł się do epidemii koronawirusa. Premier zapewnił, że rząd „trzyma rękę na pulsie” i na chwilę obecną wirus nie zagraża bezpieczeństwu Polaków. W konferencji wzięli udział również Łukasz Szumowski i Mariusz Błaszczak.

„Trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie ministerstwa, które są zaangażowane w tę sprawę, są w stałym kontakcie ze mną.” – zapewnił Morawiecki. „Nasze służby dyplomatyczne zadziałały bardzo szybko i „dogadały się” z dyplomacją francuską, unijną. Właśnie w tym momencie startują nasze wojskowe samoloty z południa Francji, na ich pokładzie znajdują się ewakuowani Polacy.” – dodał premier.

Czytaj także: Kidawa-Błońska o TVP: „Boję się, że wyniki z meczów mogą być sfałszowane”

„Polscy obywatele mogą liczyć na wsparcie pod każdą szerokością geograficzną. Żadna z osób transportowanych do Polski nie ma objawów koronawirusa.” – zapewnił Morawiecki. „To była skomplikowana operacja, która wymagała od nas działań dyplomatycznych. Nie ma żadnych powodów do niepokoju. W pełni panujemy nad sytuacją. Jesteśmy w Polsce bezpieczni.” – podkreślił premier.

Premier Mateusz Morawiecki: W Polsce jesteśmy bezpieczni. Chcemy również zminimalizować ewentualne możliwości pojawienia się wirusa #koronawirus #WuhanVirus #wieszwięcej pic.twitter.com/sHWfFJ5Nmy — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 2, 2020

Głos zabrał również Łukasz Szumowsk. „Można powiedzieć, że państwo polskie osiągnęło stan gotowości. Przez kilkanaście lat pokazaliśmy, co musimy zrobić i jak na takie sytuacje reagować.” – mówił w KPRM minister zdrowia. „Jesteśmy gotowi na nadejście tego wirusa, bo jestem przekonany, że on do nas dotrze. Ale chcę zapewnić, że Polska jest na to gotowa.” – oświadczył szef MZ.

Czytaj także: Kropiwnicki na wizji zauważył pasek TVP Info. „Nie przeginajcie”

„Wojsko Polskie musi być gotowe do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia. Dzisiejszy dzień jest testem dla naszych żołnierzy.” – mówił na konferencji minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zapewnił, że we szpital we Wrocławiu jest gotowy na przyjęcie 30 ewakuowanych z Chin Polaków. „Lot z Marsylii potrwa do 4 godzin, na pokładzie zapewniono bezpieczeństwo wszystkim osobom.” – dodał Błaszczak.

Czytaj także: Żyrardów. Na przejściu potrącił matkę z dwójką dzieci

Źr. wp.pl; dorzeczy.pl