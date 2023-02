Mateusz Morawiecki uczestniczył w spotkaniu Konferencji Warszawskiej – Stałej Roboczej Konferencji Przeglądowej Wsparcia Ukrainy. W okolicznościowym wystąpieniu szef polskiego rządu stwierdził, że Polska jest gotowa wziąć „współodpowiedzialność za kształtowanie nowego ładu światowego”.

Morawiecki mówił, że należy powstrzymać rosyjski imperializm. Dodał, że Polska może odegrać jedną z kluczowych ról w zagwarantowaniu bezpieczeństwa w tej części Europy. „Polska jest gotowa wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształtowanie nowego ładu światowego. Polska jest gotowa by stać się jednym z kluczowych ogniw postimperialnej Europy” – mówił.

„Nie wystarczy pokonać Rosji, trzeba jeszcze zbudować świat, w którym rosyjski imperializm i kolonializm, rosyjska dominacja nie znajdą dla siebie miejsca” – podkreślił Morawiecki.

Premier ostrzegł, że jeśli nie podejmie się działań, mogą nastąpić fatalne konsekwencje. „Teraz czas na państwa wolnego świata, zwłaszcza na państwa Europy Zachodniej. Prawda jest taka, że nie mamy wyboru. Albo sami zdobędziemy się na wysiłek, którego wymaga uniezależnienie albo za wolność będziemy płacić krwią” – mówił Morawiecki.

„Rok po wojnie wielu nadal nie chce uwierzyć, że rosyjska kolejna zmasowana ofensywa za miesiąc, dwa czy trzy jest niestety ponownie możliwa i rok po wojnie wielu nadal nie może uwierzyć, nie chce uwierzyć, że wojna na Ukrainie, zwłaszcza co nie daj panie Boże, gdyby była zwycięska dla Rosji, może by preludium do agresji na ogromną skalę i że taki jest właśnie zamysł Moskwy” – dodał Morawiecki.

