Premier Mateusz Morawiecki udał się na Dolny Śląsk, gdzie odwiedził firmę LIBRA. Podczas konferencji prasowej zwrócił się z apelem do przedsiębiorców, aby ci wytrzymali jeszcze do akcji szczepień. Szef rządu stwierdził również, że sytuacja gospodarcza okazała się lepsza, niż obawiali się eksperci, a to pozwoli na szybkie odbicie.

„Dobre dane makroekonomiczne za zeszły rok pokazują siłę naszej gospodarki. Tak będziemy w stanie szybko ruszyć ze wzrostem gospodarczym, odbić się już w najbliższych kwartałach i miesiącach. Ten rok może być i będzie dobrym rokiem dla polskiej gospodarki” – ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu postawił firmę LIBRA jako przykład. „Tu w Dzierżonowie na Dolnym Śląsku miejsca pracy i firmę, która blisko 30 lat temu powstała z niczego, również udało się ocalić. Firmę, która działa dziś na 4 kontynentach jest eksporterem specjalistycznej chemii budowlanej” – mówił. „Dziś jesteśmy w niezwykle krytycznym momencie całej epidemii. Z jednej strony spływają do nas niezłe dane makroekonomiczne. Okazuje się, że recesja jest dużo płytsza niż wydawało nam się jeszcze kilka miesięcy temu” – dodawał Morawiecki.

Morawiecki apeluje do przedsiębiorców

Premier zwrócił się do przedsiębiorców i prosił ich o „chwilę cierpliwości i zrozumienia”. „Drodzy przedsiębiorcy, rozumiem wasze rozgoryczenie, bo powoli otwieramy gospodarkę. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach dane epidemiczne pozwolą nam na podjęcie kolejnych decyzji. Ale mamy do czynienia z niezwykle nieprzewidywalnym zjawiskiem” – mówił Morawiecki.

Szef rządu prosił, aby przedsiębiorcy wytrzymali jeszcze do przeprowadzenia akcji szczepień. „Postarajmy się w atmosferze solidarności i odpowiedzialności dotrwać do akcji szczepień i dostępności dawek, bo tak naprawdę tym jesteśmy dzisiaj limitowani. Przygotowaliśmy infrastrukturę do szczepień ok. 10 mln osób miesięcznie, ale musimy czekać na dawki szczepionek według kalendarza uzgodnionego przez KE” – mówił Morawiecki.

„Przechowanie wartości przedsiębiorstw takich, jak to i setki tysięcy innych napawa mnie pewnym ostrożnym optymizmem, że tak jak dobre dane makroekonomiczne, które ujawniają się teraz za zeszły rok, pokazują siłę naszej gospodarki, tak będziemy w stanie szybko ruszyć ze wzrostem gospodarczym, odbić się już w najbliższych miesiącach i kwartałach. Ten rok może być dobrym rokiem i będzie dobrym rokiem dla polskiej gospodarki” – stwierdził Morawiecki.

🎥 Premier @MorawieckiM w firmie Libra w #Dzierżoniów: Dążymy do tego, żeby normalność jak najszybciej wróciła. Myślę, że coraz bliżej jest do tego, kiedy będziemy mogli rzeczywiście wrócić do tego, za czym najbardziej tęsknimy – do normalności, do normalnego życia gospodarczego. pic.twitter.com/sj5nzOmBAt — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 29, 2021

Źr. Polsat News