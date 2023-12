Danuta Holecka zabrała głos ws. swojego odejścia z TVP. Zrobiła to w wiadomości przesłanej do serwisu wirtualnemedia.pl.

W ostatnich dniach media rozpisywały się o odejściu z TVP Danuty Holeckiej. Prezenterka od lat prowadziła „Wiadomości TVP”, jednak po zmianie władzy jasnym stało się, że telewizję publiczną czeka prawdziwa rewolucja – również w sferze kadrowej.

Dziennikarka nie czekała na decyzje nowych przełożonych i sama zdecydowała się odejść z pracy. Jednocześnie pojawiły się informacje, że Holecka ma mieć zagwarantowaną gigantyczną odprawę.

To właśnie do tej kwestii, w wiadomości przesłanej do serwisu wirtualnemedia.pl, odniosła się Danuta Holecka. Wiele osób czekało na to stanowisko, ponieważ jak dotąd dziennikarka rzadko, a jeśli już to zdawkowo odnosiła się do całej sprawy.

Danuta Holecka przerywa milczenie

– Podpisując dokumenty związane z wypowiedzeniem na początku grudnia, zrezygnowałam z 9-miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Więc nie dostanę tych ogromnych pieniędzy – napisała Holecka.

Prezenterka przyznała, że faktycznie miała taki zapis w umowie, ale zrezygnowała z niego sama. – Taka jest prawda – oznajmiła Danuta Holecka, która odniosła się też do osób „troszczących się” o nią.

– Są też tacy, którzy bardzo „troszczą się” o moje rozczarowanie, kiedy nowa władza zatrzyma te wypłatę. No więc rozczarowania nie będzie – napisała Holecka w wiadomości przesłanej do branżowego portalu. Więcej TUTAJ.

Przeczytaj również: