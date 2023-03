Wiele wskazuje na to, że na wiosnę przyjdzie nam jeszcze poczekać. IMGW wydało komunikat, z którego wynika, że nadchodzi załamanie pogody.

Wiosenna pogoda wielu z nas nastroiła niezwykle pozytywnie. Nie przewidywaliśmy raczej, że przyjdzie nam się ponownie zetknąć ze śniegiem i mrozem. Tymczasem, jak wynika z komunikatów IMGW, nadchodzi załamanie pogody.

W komunikacie wydanym 27 marca IMGW informuje o przymrozkach, oblodzeniu i opadach śniegu. Szczególnie w południowej części Polski. Na tym jednak nie koniec, ponieważ kolejne dni również nie nastrajają pozytywnie.

Nadchodzi załamanie pogody. Komunikat IMGW

– Od poniedziałku opady deszczu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich Karpat może przybyć od 5 cm do 10 cm śniegu, w Karpatach miejscami około 20 cm świeżego śniegu. Także na nizinach przejściowo zabieli się. Temperatura maksymalna będzie lekko powyżej zera, do 7°C na południu kraju – czytamy na stronie internetowej IMGW.

We wtorek również towarzyszyć nam będzie podobna aura, co oznacza, że na wiosnę najprawdopodobniej przyjdzie nam trochę poczekać. – We wtorek nadal opady deszczu ze śniegiem i śniegu, silniejsze na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Temperatura nie przekroczy 5°C. Noce z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę będą z lekkim mrozem, po mokrych opadach śniegu drogi i chodniki będą oblodzone – podają eksperci.

