Ogromne emocje podczas czwartej gali federacji Clout MMA. Walka Jacek „Muran” Murański vs. Marcin Najman zakończyła się błyskawicznie. Po 48 sekundach sędzia przerwał pojedynek i wskazał zwycięzcę. Jednak po werdykcie rozpętała się awantura.

Jacek „Muran” Murański vs. Marcin Najman – to pojedynek, który budził ogromne emocje wśród fanów freak fightów w Polsce. Do walki miało dojść już w przeszłości, jednak była ona przekładana, zaś zawodnicy w międzyczasie wymieniali się „uprzejmościami” w internecie.

Ostatecznie walka Najman i Murański odbyła się w nocy z soboty na niedzielę, będąc głównym pojedynkiem gali federacji Clout MMA. Na nagraniach dostępnych w sieci słychać jaka wrzawa towarzyszyła pojedynkowi.

Walka Najman – Murański. Nie tak miał wyglądać koniec

Sama walka nie trwała długo i była pełna nerwowych ruchów obu zawodników. Zarówno Najman, jak i Murański oddali wiele niecelnych ciosów. Jednak podczas jednej z wymian, „Muran” trafił rywala nasadą ręki. Najman upadł na deski. Pokazywał sędziemu, że przeciwnik uderzył go w oko, jednak nie dopatrzył się on żadnego przewinienia – co potwierdzają powtórki.

Najman to jest kurwa aktor ze scenariusza XDDDpic.twitter.com/1hxzResPDs — Polish Merkury (@FanYstok) March 9, 2024

Czy clout tego nie widzi że Najman sobie znalazł sposób na zarobienie kasy bez żadnego wysiłku ?? Może wkoncu czas go wyjebac z tej federacji ?? #cloutmma4

pic.twitter.com/QoRZ7D007T — Mazzzy (@Maaazzzyyy) March 10, 2024

Sędzia skończył liczenie i ogłosił, że zwycięzcą jest Jacek Murański. Jednak przy ogłaszaniu werdyktu doszło do awantury. Organizatorzy przerwali w pewnym momencie transmisję.

Najman nadaje się do cyrku a nie prawdziwych walk Wszyscy mają dość tego pajacowania tej głupoty i miernoty co w połączeniu z jego paskudną mordą chamstwem i głupotą daje taki wynik Przez takie ustawki dają mu zarobić, ale to farsa, nawet dla publiczności, określeniem ,,żenada" pic.twitter.com/TKARwvcOgb — Dariusz Grabowski (@dariuszgrabows4) March 10, 2024

Przeczytaj również: